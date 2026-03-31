Терехов в Страсбурге: мэр Харькова рассказал, что спасло Украину
Мэр Харькова Игорь Терехов 31 марта принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге, сообщает Харьковский горсовет.
Терехов в своем выступлении на заседании Палаты регионов отметил ключевую роль реформы децентрализации для развития громад и устойчивости страны в условиях войны.
«Фактически децентрализация спасла Украину в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение рф. Тогда местное самоуправление выстояло. Мэры не ожидали приказов. Они действовали. Да, мы и сегодня занимаемся восстановлением, ремонтами, новым строительством. Конечно, в нынешних условиях делать это без поддержки государства и партнеров было бы невозможно, но все равно определенная финансовая автономия позволяет делать гораздо больше», — отметил Игорь Терехов.
По словам Харьковского городского головы, передача полномочий и ресурсов на места позволила громадам быстро реагировать на вызовы, поддерживать жизнедеятельность городов и работать над восстановлением даже под обстрелами.
В то же время Игорь Терехов подчеркнул, что реформа децентрализации еще не завершена и нуждается в дальнейшем развитии.
Категории: Общество, Харьков; Теги: децентрализация, Игорь Терехов, Страсбург, Франция, Харьков;
«Терехов в Страсбурге: мэр Харькова рассказал, что спасло Украину»
Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 20:52;