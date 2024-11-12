Децентрализация энергосистемы в Харькове идет по плану — Минразвития
Харьков является ярким примером децентрализации энергосистемы, заявил в эфире нацмарафона заместитель министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко.
«Харьков — это яркий пример децентрализации, она состоялась еще весной этого года. На основании схемы определена потребность в количестве и мощности энергетического оборудования. Проведено плодотворное сотрудничество с международными партнерами. И сегодня город в плановом режиме осуществляет имплементацию мероприятий по распределенной генерации», — сказал Ткаченко.
Он констатировал, что основные усилия сосредоточены на прифронтовых регионах, где ситуация самая сложная из-за постоянных обстрелов, — на обеспечении этих территорий резервным оборудованием.
В целом, по словам Ткаченко, сейчас ситуация с отоплением домов украинцев стабильная и контролируемая.
«Мы готовились заблаговременно к началу отопительного сезона, поэтому по состоянию на сейчас запущено уже 99,2% котельных… Но, действительно, мы имеем объекты, которые не подключены. И это связано с тем, что они могут находиться в прифронтовых регионах и не использоваться. Например, школы, которые сейчас на дистанционном обучении. Есть также объекты, где включать отопление нецелесообразно из-за военных действий», — пояснил заместитель министра.
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Напомним, в начале августа мэр Игорь Терехов сообщал, что были смонтированы 53 из 141 необходимой единицы энергетического оборудования. Все количество планировали установить не до начала отопительного сезона, а до конца текущего года. Система альтернативного производства энергии, которую создают в Харькове, — не временное решение, она останется «навсегда», сказал Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: децентрализация, отопительный сезон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков является ярким примером децентрализации энергосистемы, заявил в эфире нацмарафона заместитель министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко.".