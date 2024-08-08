Будем ускоряться — Терехов о темпах установки новых энергообъектов в Харькове
Альтернативные объекты выработки энергии, которых Харькову для прохождения отопительного сезона необходим 141, в основном будут работать на газе, рассказал мэр Игорь Терехов в интервью изданию «УНИАН».
«Основное топливо, на чем мы будем работать, это газ. Кроме того, будут мощные дизель-генераторы как резерв. Если не будет совсем ничего, будем на этом работать», — сообщил Терехов.
На вопрос, как много людей сможет обеспечить теплом и светом 141 новый энергообъект, Терехов ответил: «Практически 100%».
«По крайней мере, мы ставим себе такую цель, чтобы 100% людей обеспечить электроснабжением, теплоснабжением и устойчивым водоснабжением», — добавил он.
Мэр напомнил, на данный момент смонтировали 53 объекта — 22 когенерационные установки и 31 блочно-модульную котельную.
«Есть определенные трудности с изготовлением этих когенерационных установок (потому что это иностранное производство), и для этого нужно определенное время, — пояснил Терехов. — Но мы будем ускоряться, ускорять этот путь. Мы работаем круглосуточно, я ежедневно занимаюсь этим вопросом, ведь это невозможно воплотить только за счет городского бюджета, нужно многовекторное финансирование. У нас есть уже договоренности по этому поводу, проведена определенная процедура USAID как нашего стратегического партнера, а Всемирный банк просто подарил нам 47 миллионов долларов».
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Напомним, мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.
Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.
В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.
17 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что общая потребность Харькова — 95 когенерационных установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, отопительный сезон, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Альтернативные объекты выработки энергии, которых Харькову для прохождения отопительного сезона необходим 141, в основном будут работать на газе, рассказал мэр Игорь Терехов в интервью изданию «УНИАН».".