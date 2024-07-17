Какую часть от необходимых мини-ТЭЦ уже установили в Харькове: данные Терехова
22 когенерационные газовые установки и 31 блочно-модульную котельную уже установили на объектах теплосетей в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов на заседании Регионального офиса международного сотрудничества.
«Шаг за шагом Харьков выполняет необходимую работу, чтобы успеть заказать, привезти и установить все необходимое оборудование, ведь мы не можем допустить ситуации, чтобы зимой более миллиона людей, которые живут здесь, остались без света, горячей воды и тепла», — отметил мэр, информирует пресс-служба горсовета.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, передает «Суспільне Харків», общая потребность Харькова — 95 установок: 85 необходимы для тепловых сетей, еще 10 — для «Харьковводоканала». 21 когенерационную установку от международных организаций уже установили на объектах КП «Харьковские тепловые сети», семь — на двух теплоснабжающих предприятиях городов Чугуев и Лозовая. В целом регион нуждается в 133 когенерационных установках и 75 модульных газовых котельнях.
С начала полномасштабной войны на Харьковщине было повреждено и уничтожено более 700 объектов электроснабжения и более 8 тысяч километров электросетей, рассказал начальник ХОВА.
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Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок.
Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.
В июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову. Дополнительные 1,9 миллиарда гривен Шмыгаль пообещал Харькову в июле.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, опалення, отопительный сезон, отопление, синегубов, терехов, установки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 когенерационные газовые установки и 31 блочно-модульную котельную уже установили на объектах теплосетей в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов на заседании Регионального офиса международного сотрудничества".