10 генераторов получила Харьковщина от ООН – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
7 громад Харьковщины получили 10 мощных генераторов от ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Это оборудование предназначено для объектов критической инфраструктуры городов и сел, и будут чрезвычайно важны в случаях отсутствия электроэнергии. Их передадут в Богодуховскую, Первомайскую, Валковскую, Безлюдовскую, Лозовскую, Высочанскую и Чугуевскую громады», — отметил Синегубов.
Кроме этого, добавил глава ХОВА, во время визита Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. С прошлого года, когда установили памятник, количество погибших возросло до 95 человек.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторы, громады, ООН, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 14:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 громад Харьковщины получили 10 мощных генераторов от ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".