10 генераторов получила Харьковщина от ООН – Синегубов

7 громад Харьковщины получили 10 мощных генераторов от ООН, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Это оборудование предназначено для объектов критической инфраструктуры городов и сел, и будут чрезвычайно важны в случаях отсутствия электроэнергии. Их передадут в Богодуховскую, Первомайскую, Валковскую, Безлюдовскую, Лозовскую, Высочанскую и Чугуевскую громады», — отметил Синегубов.

Кроме этого, добавил глава ХОВА, во время визита Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, почтили память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. С прошлого года, когда установили памятник, количество погибших возросло до 95 человек.