10 генераторів отримала Харківщина від ООН – Синєгубов

7 громад Харківщини отримали 10 потужних генераторів від ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це обладнання призначене для об’єктів критичної інфраструктури міст і сіл, і будуть надзвичайно важливі у випадках відсутності електроенергії. Їх передадуть у Богодухівську, Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївські громади», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, додав голова ХОВА, під час візиту Верховного комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді, вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. З минулого року, коли встановили пам’ятник, кількість загиблих зросла до 95.