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10 генераторів отримала Харківщина від ООН – Синєгубов

Суспільство 14:16   17.07.2024
Вікторія Яковенко
10 генераторів отримала Харківщина від ООН – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

7 громад Харківщини отримали 10 потужних генераторів від ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Це обладнання призначене для об’єктів критичної інфраструктури міст і сіл, і будуть надзвичайно важливі у випадках відсутності електроенергії. Їх передадуть у Богодухівську,  Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївські громади», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, додав голова ХОВА, під час візиту Верховного комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді, вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. З минулого року, коли встановили пам’ятник, кількість загиблих зросла до 95.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 громад Харківщини отримали 10 потужних генераторів від ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".