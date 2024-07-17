10 генераторів отримала Харківщина від ООН – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
7 громад Харківщини отримали 10 потужних генераторів від ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Це обладнання призначене для об’єктів критичної інфраструктури міст і сіл, і будуть надзвичайно важливі у випадках відсутності електроенергії. Їх передадуть у Богодухівську, Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївські громади», – зазначив Синєгубов.
Крім цього, додав голова ХОВА, під час візиту Верховного комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді, вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. З минулого року, коли встановили пам’ятник, кількість загиблих зросла до 95.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генераторы, громады, ООН, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 громад Харківщини отримали 10 потужних генераторів від ООН, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".