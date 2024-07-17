Спека, аварії, обстріли: чому на Харківщині відключають світло не за графіком
В АТ «Харківобленерго» відповіли, чому існує недотримання графіків погодинних відключень світла, особливо зараз, під час аномальної спеки.
По-перше, внаслідок ворожих атак та пошкоджень енергооб’єктів не тільки в Харківській області, а і в інших регіонах країни, Об’єднана енергосистема України відчуває значний дефіцит електроенергії. Через це і ввели графіки відключень, пояснили в обленерго.
Непросту ситуацію в енергетиці ускладнила й аномальна спека: навантаження на енергооб’єкти зростає, що призводить до нових аварій та виведення електрообладнання з ладу. Енергетикам потрібен час, щоб виконати ремонтні роботи, а це у свою чергу потребує більших обсягів відключень споживачів.
«Хочемо зазначити, що аварійна ситуація може трапитися будь-де і у будь-який момент (передбачити це неможливо). До того ж, вона може статися не обов’язково в Харківській області. Ми є частиною Об’єднаної енергосистеми України, тому аварія у сусідньому регіоні також з великою ймовірністю може вплинути на обсяг, час та тривалість відключень у нас», – додали в обленерго.
Крім цього, відхилення у графіках можуть виникати і через загрозу обстрілів, адже персоналу заборонено перебувати на енергооб’єктах під час повітряної тривоги. Якщо у цей період має відбутися увімкнення певної групи споживачів, воно може затягнутися на невизначений час.
Тож, якщо постійне відключення світла – критичне для споживача, фахівці радять придбати павербанки, портативні газові плити, ліхтарики, лампи із вбудованими акумуляторами тощо. Також у випадках, коли саме у вашому будинку довго немає світла, ви можете домовитися з родичами, сусідами або друзями, які мають електроенергію, про візит, щоб приготувати їжу або підзарядити гаджети.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 13:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Харківобленерго» відповіли, чому існує недотримання графіків погодинних відключень світла, особливо зараз, під час аномальної спеки.".