Спека, аварії, обстріли: чому на Харківщині відключають світло не за графіком

В АТ «Харківобленерго» відповіли, чому існує недотримання графіків погодинних відключень світла, особливо зараз, під час аномальної спеки.

По-перше, внаслідок ворожих атак та пошкоджень енергооб’єктів не тільки в Харківській області, а і в інших регіонах країни, Об’єднана енергосистема України відчуває значний дефіцит електроенергії. Через це і ввели графіки відключень, пояснили в обленерго.

Непросту ситуацію в енергетиці ускладнила й аномальна спека: навантаження на енергооб’єкти зростає, що призводить до нових аварій та виведення електрообладнання з ладу. Енергетикам потрібен час, щоб виконати ремонтні роботи, а це у свою чергу потребує більших обсягів відключень споживачів.

«Хочемо зазначити, що аварійна ситуація може трапитися будь-де і у будь-який момент (передбачити це неможливо). До того ж, вона може статися не обов’язково в Харківській області. Ми є частиною Об’єднаної енергосистеми України, тому аварія у сусідньому регіоні також з великою ймовірністю може вплинути на обсяг, час та тривалість відключень у нас», – додали в обленерго.

Крім цього, відхилення у графіках можуть виникати і через загрозу обстрілів, адже персоналу заборонено перебувати на енергооб’єктах під час повітряної тривоги. Якщо у цей період має відбутися увімкнення певної групи споживачів, воно може затягнутися на невизначений час.

Тож, якщо постійне відключення світла – критичне для споживача, фахівці радять придбати павербанки, портативні газові плити, ліхтарики, лампи із вбудованими акумуляторами тощо. Також у випадках, коли саме у вашому будинку довго немає світла, ви можете домовитися з родичами, сусідами або друзями, які мають електроенергію, про візит, щоб приготувати їжу або підзарядити гаджети.