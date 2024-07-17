Світла в Харкові не буде по 12 годин на добу: запровадили новий графік
В Харкові та області запровадили додаткові обмеження електропостачання, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
“У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих обстрілів, а також через аномальні погодні умови введено додаткові обмеження електропостачання по всій країні, у тому числі і в Харківській області. Інформуємо про зміни у графіку погодинних відключень на найближчі три дні, з 17 по 19 липня”, — повідомили енергетики.
Тепер графік виглядає так.
Тобто електропостачання вимикатимуть по 12 годин на добу, а гарантоване світло лише по чотири години, в решту періодів, позначених жовтим, можливі оперативні перемикання (тобто відсутність світла ймовірна, але не обов’язкова).
Дізнатися, до якої групи відключень належить ваша вулиця, можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/332
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2024 в 08:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області запровадили додаткові обмеження електропостачання, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”".