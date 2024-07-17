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Жара, аварии, обстрелы: почему на Харьковщине отключают свет не по графику

Общество 13:27   17.07.2024
Виктория Яковенко
Жара, аварии, обстрелы: почему на Харьковщине отключают свет не по графику Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» ответили, почему существует несоблюдение графиков почасовых отключений света, особенно сейчас, во время аномальной жары.

Во-первых, в результате вражеских атак и повреждений энергообъектов не только в Харьковской области, но и в других регионах страны, Объединенная энергосистема Украины испытывает значительный дефицит электроэнергии. Поэтому и ввели графики отключений, объяснили в облэнерго.

Непростую ситуацию в энергетике усложнила и аномальная жара: нагрузка на энергообъекты растет, что приводит к новым авариям и выводу электрооборудования из строя. Энергетикам требуется время, чтобы выполнить ремонтные работы, а это в свою очередь требует больших объемов отключений потребителей.

«Хотим отметить, что аварийная ситуация может произойти где угодно и в любой момент (предугадать это невозможно). К тому же она может произойти не обязательно в Харьковской области. Мы часть Объединенной энергосистемы Украины, поэтому авария в соседнем регионе также с большой вероятностью может повлиять на объем, время и продолжительность отключений у нас», — добавили в облэнерго.

Кроме этого, отклонения в графиках могут возникать и из-за угрозы обстрелов, ведь персоналу запрещено находиться на энергообъектах во время воздушной тревоги. Если в этот период должна включиться определенная группа потребителей, это может затянуться на неопределенное время.

Так что если постоянное отключение света – критическое для потребителя, специалисты советуют приобрести павербанки, портативные газовые плиты, фонарики, лампы со встроенными аккумуляторами и т.д. Также в случаях, когда именно у вашего дома долго нет света, вы можете договориться с родственниками, соседями или друзьями, имеющими электроэнергию, о визите, чтобы приготовить еду или подзарядить гаджеты.

Читайте также: Света в Харькове не будет по 12 часов в сутки: ввели новый график отключений

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 13:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» ответили, почему существует несоблюдение графиков почасовых отключений света, особенно сейчас, во время аномальной жары.".