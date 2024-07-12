Еще почти 2 млрд грн получит Харьков на подготовку к зиме — Шмыгаль (видео)
Дополнительные 1,9 миллиарда гривен получит Харьков на подготовку к отопительному сезону. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка, сообщил в ходе выездного заседания правительства в городе премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах. Также продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов и восстановлением работы теплоэлектроцентралей», — сказал Шмыгаль.
Видео: Денис Шмыгаль/Telegram
Премьер ознакомился с работой одного из энергообъектов в Харькове, на территории которого установлены четыре когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт.
«Это позволит поставлять тепло горожанам в случае отсутствия электроэнергии. Сейчас ведутся переговоры с партнерами об установке дополнительных газотурбинных установок», — написал Шмыгаль.
Премьер напомнил, что в июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову.
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Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок.
Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 18:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительные 1,9 миллиарда гривен получит Харьков на подготовку к отопительному сезону.".