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Еще почти 2 млрд грн получит Харьков на подготовку к зиме — Шмыгаль (видео)

Политика 18:05   12.07.2024
Елена Нагорная
Еще почти 2 млрд грн получит Харьков на подготовку к зиме — Шмыгаль (видео) Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Дополнительные 1,9 миллиарда гривен получит Харьков на подготовку к отопительному сезону. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка, сообщил в ходе выездного заседания правительства в городе премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах. Также продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов и восстановлением работы теплоэлектроцентралей», — сказал Шмыгаль.

Видео: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер ознакомился с работой одного из энергообъектов в Харькове, на территории которого установлены четыре когенерационные газопоршневые установки суммарной мощностью 6 МВт.

«Это позволит поставлять тепло горожанам в случае отсутствия электроэнергии. Сейчас ведутся переговоры с партнерами об установке дополнительных газотурбинных установок», — написал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что в июне правительство выделило Харьковщине для подготовки к отопительному сезону дополнительные 2,5 миллиарда гривен, из них 2 миллиарда — Харькову.

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Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал 9 мая, что Харьковской области необходимо около 60 модульных твердотопливных котельных, а также более 70 газовых и 70 когенерационных установок.

Терехов 11 июня в Берлине принял участие в конференции по восстановлению Украины. Ряд мероприятий и встреч был посвящен подготовке Харькова к отопительному сезону. Всемирный банк в частности выделил грант в размере 47 миллионов евро, а Европейский банк реконструкции и развития — кредит в 25 миллионов евро. Четыре когенерационные установки, производящие электроэнергию и тепло, пообещала предоставить городу Германия и еще две — Чехия.

Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительные 1,9 миллиарда гривен получит Харьков на подготовку к отопительному сезону.".