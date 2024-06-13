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Дополнительные 2,5 млрд грн получит Харьковщина на подготовку к зиме – Шмыгаль

Репортаж 14:45   13.06.2024
Виктория Яковенко
Дополнительные 2,5 млрд грн получит Харьковщина на подготовку к зиме – Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль

На подготовку Харькова и области к отопительному сезону правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн.

«Особое внимание уделяем Харьковской области и городу Харькову. В бюджете города на подготовку к отопительному сезону предусмотрено 2 млрд грн. Правительство сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. То есть это средства для того, чтобы зимой у жителей Харьковщины было светло и тепло. На центральном уровне мы продолжаем активные мероприятия по децентрализации энергосистемы. В основе этого плана два принципа. Первый – это доступность энергооборудования для людей, ОСМД, громад и бизнеса. Второе – это упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На подготовку Харькова и области к отопительному сезону правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн.".