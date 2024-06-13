Дополнительные 2,5 млрд грн получит Харьковщина на подготовку к зиме – Шмыгаль
На подготовку Харькова и области к отопительному сезону правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн.
«Особое внимание уделяем Харьковской области и городу Харькову. В бюджете города на подготовку к отопительному сезону предусмотрено 2 млрд грн. Правительство сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. То есть это средства для того, чтобы зимой у жителей Харьковщины было светло и тепло. На центральном уровне мы продолжаем активные мероприятия по децентрализации энергосистемы. В основе этого плана два принципа. Первый – это доступность энергооборудования для людей, ОСМД, громад и бизнеса. Второе – это упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также: Электрика на Харьковщине — не на первом месте — Синегубов о подготовке к зиме
Новости по теме:
- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: зима, опалення, отопление, подготовка, правительство, світло, свет, харьковщина, шмыгаль;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дополнительные 2,5 млрд грн получит Харьковщина на подготовку к зиме – Шмыгаль»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На подготовку Харькова и области к отопительному сезону правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн.".