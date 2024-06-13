Дополнительные 2,5 млрд грн получит Харьковщина на подготовку к зиме – Шмыгаль

На подготовку Харькова и области к отопительному сезону правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн.

«Особое внимание уделяем Харьковской области и городу Харькову. В бюджете города на подготовку к отопительному сезону предусмотрено 2 млрд грн. Правительство сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. То есть это средства для того, чтобы зимой у жителей Харьковщины было светло и тепло. На центральном уровне мы продолжаем активные мероприятия по децентрализации энергосистемы. В основе этого плана два принципа. Первый – это доступность энергооборудования для людей, ОСМД, громад и бизнеса. Второе – это упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.