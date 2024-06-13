Додаткові 2,5 млрд грн отримає Харківщина на підготовку до зими – Шмигаль
На підготовку Харкова та області до опалювального сезону уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн.
«Особливу увагу приділяємо Харківській області та місту Харкову. У бюджеті міста на підготовку до опалювального сезону передбачено 2 млрд грн. Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло і тепло. На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи з децентралізації енергосистеми. В основі цього плану два принципи. Перший – це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та для бізнесу. Другий – це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання», – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На підготовку Харкова та області до опалювального сезону уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн.".