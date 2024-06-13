Електрика на Харківщині – не на 1-му місці – Синєгубов про підготовку до зими
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив, що “є чіткий план та алгоритм дій” – як відновити зруйновані росіянами об’єкти енергетики на Харківщині.
“Ми вже розпочали підготовку до осінньо-зимового опалювального сезону, оскільки на першому місці навіть не електропостачання, а, відповідно, теплопостачання, – сказав Синєгубов. – Однак ці всі речі абсолютно пов’язані. У нас є чіткий план і алгоритм дій щодо відновлення тих зруйнованих об’єктів, які ми на Харківщині маємо, і маємо терміни, маємо фінансування, маємо чітке розуміння, який державний орган за який об’єкт у нас відповідає”.
За словами начальника ХОВА, план стосується не лише обласного центру – Харкова, а й кожного населеного пункту на території Харківської області.
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“Наша спільна відповідальність – рухатися по цьому плану, звичайно, залучаючи по максимуму й міжнародну допомогу, і міжнародних партнерів. І наразі скоро буде виділено державне фінансування на реалізацію цих проєктів, і місцеве фінансування так само. Тому ось такий ряд комплексних заходів має дозволити нам вчасно підготуватися до зимового періоду“, – вважає Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, електрика, зима, опалення, отопительный сезон, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив, що “є чіткий план та алгоритм дій” – як відновити зруйновані росіянами об’єкти енергетики на Харківщині".