Синєгубов попередив про загрозу С-300, що зберігається, для Харкова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону констатував, що після знищення кількох пускових С-300 у Бєлгородській області по Харкову ракетами стали бити менше, проте минулої ночі запуск таких ракет був.

“Те, що менше застосовується (С-300 для ударів по Харкову) – це однозначно. І те, що фактично відчувають усі харків’яни, оскільки ворог майже щоночі та вдень так само завдавав ударів саме ракетами С-300 по місту Харкову. Крім того, керованими авіабомбами тощо. На цю хвилину ми констатуємо, що таких обстрілів значно стало менше. Однак, все одно, вночі один ракетний удар С-300 було нанесено не по місту Харкову, скажімо так, по інших населених пунктах області. Однак, усе одно, ця загроза ще наразі зберігається“, – попередив Синєгубов.

Він зазначив, що повітряні тривоги на Харківщині є досить частими та щодня супроводжуються ударами. Минулої доби нарахували 19 “прильотів” КАБів. Під вогнем найчастіше – населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.

“Ворог Куп’янськ продовжує обстрілювати й з артилерії, і з реактивних систем залпового вогню, і, звичайно, керованими авіабомбами. Він намагається повністю зруйнувати цивільну інфраструктуру, переправи через річку Оскіл. Тому ми зосереджені на тому, щоб оперативно проводити ремонти, оскільки там ще перебуває досить велика кількість наших цивільних людей, і ці маршрути з’єднують дві частини цього міста, щоб люди мали, скажімо так, можливість пересуватися”, – розповів Синєгубов.

Також під ударами – прикордоння в Харківському та Богодухівському районах. Протягом доби росіяни били по Борівській громаді в Ізюмському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.