Українські сили б’ють ППО РФ, у тому числі в Бєлгороді, очікуючи на F-16 – ISW

ЗС РФ після нещодавніх успішних ударів ЗСУ по засобах ППО в Бєлгородській області змушені переміщати туди комплекси з Криму, пише Інститут вивчення війни (ISW).

“Українські сили, ймовірно, докладають зусиль, що спрямовані на послаблення російської протиповітряної оборони, що в разі успіху може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі”, – пишуть в актуальному огляді аналітики ISW.

Так, Генштаб ЗСУ 12 червня повідомив про атаку на батарею ППО С-300 та дві батареї ППО С-400 у районі окупованого Бельбека та Севастополя.

“На геолокованих зображеннях, що опубліковані 12 червня, видно пошкоджені та знищені російські комплекси С-300 на північ від окупованої Євпаторії, а також зруйнована російська радіолокаційна система С-400 на південь від окупованого Джанкоя, що підтверджує доповідь Генерального штабу України від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Які засоби використовували для удару, ISW не може підтвердити.

Крім ударів по ППО в Криму, ЗСУ знищують пускові установки С-300 й у Бєлгородській області РФ. Там вони часто виконують не функцію захисту власного повітряного простору, а проведення атак на Харків.

“Засновник полку “Kraken” Головного управління військової розвідки України (ГУР) Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використали HIMARS для знищення чотирьох російських систем С-300 у Бєлгородській області в невстановлену дату… Знищення українськими військами російських систем ППО в Бєлгородській області, як повідомляється, спонукало російське командування перекинути засоби ППО з Криму в Бєлгородську область на початку червня 2024 року, що, як повідомляється, погіршило прикриття російської ППО навколо Криму”, – прокоментували в ISW.

Там вважають, що метою українських сил може бути максимальне послаблення ППО противника до того, як Україна отримає значну кількість літаків. Щоб надалі авіацію ЗСУ могли використовувати ближче до прифронтових районів.

“Українські сили, можливо, намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваного постачання винищувачів F-16 в Україну, яке, як повідомляється, почнеться в невеликих кількостях влітку та восени 2024 року. Українські сили, можливо, зможуть зрештою розробити концепцію операцій, яка поєднує в собі авіацію для підтримки наземних операцій, якщо українська армія отримає достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатньо навчених пілотів і якщо Україні вдасться послабити можливості російської ППО”, – підсумували в Інституті вивчення війни.