Сили ППО полюють на літаки, що бомблять КАБами Харків – Немічев
Наступ росіян, який триває трохи понад місяць, забуксував, зазначає один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев.
Останні два тижні українські військові на Харківщині проводять контратаки.
«Хаймарси знищили 4 установки С-300, що завдавали ракетних ударів по Харкову, тому зараз росіяни не ризикують під’їжджати та скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати по місту. Сили ППО полюють на літаки, що бомблять КАБами Харків. І ми можемо побачити останній тиждень, що бомби долітають лише до окружної дороги, але все одно є жертви, тому було б добре один-два літаки збити», – зазначив Немічев.
Також, за словами Немічева, у росіян є дефіцит важкої техніки на Харківському напрямку.
«Коли вони наступали на Липці, штурм та закріплення відбувалися зовсім без техніки. Чисто мʼясом. На Вовчанському (напрямку – прим. ред) вони використовували техніку, але Збройні Сили її вдало утилізували. Я хочу сказати не про “перемогу через 2-3 тижні”. А про відчутний прогрес з нашого боку. А це водночас впливає і на Харків, який став більш захищеним», – зазначив Немічев.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Константин Немичев, росіяни, С-300, самолет, Харків;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ росіян, який триває трохи понад місяць, забуксував, зазначає один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев.".