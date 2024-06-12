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Силы ПВО охотятся на самолеты, которые бомбят КАБами Харьков – Немичев

Общество 19:34   12.06.2024
Оксана Якушко
Силы ПВО охотятся на самолеты, которые бомбят КАБами Харьков – Немичев Фото: telegram Константина Немичева

Наступление россиян, которое идет чуть больше месяца, забуксовало, отмечает один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев.

Последние две недели украинские военные на Харьковском направлении проводят контратаки.

«Хаймарсы уничтожили 4 установки С-300, наносившие ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас россияне не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу. Силы ПВО охотятся за самолетами, которые бомбят КАБами Харьков. И мы можем увидеть последнюю неделю, что бомбы долетают только до окружной дороги, но все равно есть жертвы, поэтому было бы хорошо один-два самолета сбить», — отметил Немичев.

Также, по словам Немичева, у россиян есть дефицит тяжелой техники на Харьковском направлении.

«Когда они наступали на Липцы, штурм и закрепление происходили совсем без техники. Чисто мясом. На Волчанском (направлении — прим. ред.) они использовали технику, но Вооруженные Силы удачно ее утилизировали. Я хочу сказать не о «победе через 2-3 недели». А об ощутимом прогрессе с нашей стороны. А это влияет и на Харьков, который стал более защищенным», — отметил Немичев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 19:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление россиян, которое идет чуть больше месяца, забуксовало, отмечает один из командиров харьковского спецподразделения ГУР МОУ «Kraken» Константин Немичев.".