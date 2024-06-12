Военный ВСУ рассказал, что мешает штурмам оккупантов в Волчанске
На севере Харьковщины задождило, это несколько сдерживает штурмовые действия российских оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона Историк — военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
«Сейчас у нас здесь дождь с грозами. Передвижению техники, личного состава это очень сильно мешает. В первую очередь врагу, который проводит штурмовые действия», — сказал защитник.
Он отметил, что Силам обороны удается сдерживать штурмовые действия российской пехоты, разрушать планы врага по продвижению в Волчанске.
«РОВ продолжают наступательные действия в самом городе и на его окраинах. Используют тактику мясных штурмов, а также обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, КАБами, FPV-дронами и пытаются достичь тактического успеха… Бои за город не прекращаются. Наша эффективная оборона и ряд контрнаступательных действий в городе позволяют Силам обороны, в частности 57-й бригаде, контролировать большую часть Волчанска. Но город продолжает находиться под массированными обстрелами вражеской артиллерии и КАБами, что превращает его в руины», — охарактеризовал ситуацию Историк.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 13:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины задождило, это несколько сдерживает штурмовые действия российских оккупантов, рассказал в эфире нацмарафона Историк — военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко".