Гроза, шквал и град: стихия может разгуляться на Харьковщине 12 июня

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 12 июня.

«Во второй половине дня 12 июня с сохранением до конца суток по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.