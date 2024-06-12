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Гроза, шквал та град: стихія може розгулятися на Харківщині 12 червня

Суспільство 12:09   12.06.2024
Вікторія Яковенко
Гроза, шквал та град: стихія може розгулятися на Харківщині 12 червня

Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 12 червня.

«У другій половині дня 12 червня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру по гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 12 червня.".