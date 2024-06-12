Військовий ЗСУ розповів, що заважає штурмам окупантів у Вовчанську

На півночі Харківщини задощило, це дещо стримує штурмові дії російських окупантів, розповів в етері нацмарафону Історик – військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

“Зараз у нас тут дощить із грозами. Пересуванню техніки, особового складу це дуже сильно заважає. У першу чергу ворогу, який проводить штурмові дії”, – сказав захисник.

Він зазначив, що Силам оборони вдається стримувати штурмові дії російської піхоти, руйнувати плани ворога щодо просування у Вовчанську.

“РОВ продовжують наступальні дії в самому місті та на його околицях. Використовують тактику м’ясних штурмів, а також обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, КАБами, FPV-дронами та намагаються досягти тактичного успіху… Бої за місто не припиняються. Наша ефективна оборона та низка контрнаступальних дій в місті дозволяють Силам оборони, зокрема 57-й бригаді, контролювати більшу частину Вовчанська. Але місто продовжує перебувати під масованими обстрілами ворожої артилерії та КАБами, що перетворює його на руїни”, – схарактеризував ситуацію Історик.