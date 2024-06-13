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Украинские силы ослабляют ПВО РФ, в том числе в Белгороде, ожидая F-16 — ISW

Мир 09:10   13.06.2024
Оксана Горун
Украинские силы ослабляют ПВО РФ, в том числе в Белгороде, ожидая F-16 — ISW Фото: соцсети

ВС РФ после недавних успешных ударов ВСУ по средствам ПВО в Белгородской области вынуждена перемещать туда комплексы из Крыма, пишет Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы, возможно, предпринимают усилия, направленные на ослабление российской противовоздушной обороны, что в случае успеха может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе», — пишут в актуальном обзоре аналитики ISW.

Так, Генштаб ВСУ 12 июня сообщил об атаке на батарею ПВО С-300 и две батареи ПВО С-400 в районе оккупированного Бельбека и Севастополя.

«На геолоцированных изображениях, опубликованных 12 июня, видны поврежденные и уничтоженные российские комплексы С-300 к северу от оккупированной Евпатории, а также разрушенная российская радиолокационная система С-400 к югу от оккупированного Джанкоя, что подтверждает доклад Генерального штаба Украины от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах», — отметили в Институте изучения войны.

Какие именно средства использовали для удара, ISW не может подтвердить.

Помимо ударов по ПВО в Крыму, ВСУ уничтожают пусковые установки С-300 и в Белгородской области РФ. Там они зачастую выполняют не функцию защиты собственного воздушного пространства, а проведения атак на Харьков.

«Основатель полка «Kraken» Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Константин Немичев подтвердил 12 июня, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области в неустановленную дату… Уничтожение украинскими войсками российских систем ПВО в Белгородской области, как сообщается, побудило российское командование перебросить средства ПВО из Крыма в Белгородскую область в начале июня 2024 года, что, как сообщается, ухудшило прикрытие российской ПВО вокруг Крыма», — прокомментировали в ISW.

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Там считают, что целью украинских сил может быть максимальное ослабление ПВО противника до того, как Украина получит значительное количество самолетов. Чтобы в дальнейшем авиацию ВСУ могли использовать ближе к прифронтовым районам.

«Украинские силы, возможно, пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16 в Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года. Украинские силы, возможно, смогут в конечном итоге разработать концепцию операций, которая сочетает в себе авиацию для поддержки наземных операций, если украинская армия получит достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточно обученных пилотов и если Украине удастся ослабить возможности российской ПВО», — подытожили в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ после недавних успешных ударов ВСУ по средствам ПВО в Белгородской области вынуждена перемещать туда комплексы из Крыма, пишет Институт изучения войны (ISW)".