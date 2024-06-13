Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова

Происшествия 11:16   13.06.2024
Оксана Горун
Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона констатировал, что после уничтожения нескольких пусковых С-300 в Белгородской области по Харькову ракетами стали бить меньше, однако минувшей ночью запуск таких ракет был.

«То, что меньше применяется (С-300 для ударов по Харькову) – это однозначно. И то, что фактически чувствуют все харьковчане, поскольку враг почти каждую ночь и днем ​​также наносил удары именно ракетами С-300 по городу Харькову. Кроме того, управляемыми авиабомбами и так далее. На эту минуту мы констатируем, что таких обстрелов стало значительно меньше. Однако все равно ночью один ракетный удар С-300 был нанесен не по городу Харькову, скажем так, по другим населенным пунктам области. Однако все равно, эта угроза еще сохраняется», — предупредил Синегубов.

Он отметил, что воздушные тревоги на Харьковщине достаточно частые и ежедневно они сопровождаются ударами. За минувшие сутки насчитали 19 «прилетов» КАБов. Под огнем чаще всего — населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта.

Читайте также: Украинские силы ослабляют ПВО РФ, в том числе в Белгороде, ожидая F-16 — ISW

«Враг Купянск продолжает обстреливать и из артиллерии, и из реактивных систем залпового огня, и, конечно, управляемыми авиабомбами. Он пытается полностью разрушить гражданскую инфраструктуру, переправы через реку Оскол. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы оперативно проводить ремонты, поскольку там еще находится достаточно большое количество наших гражданских людей, и эти маршруты соединяют две части этого города, чтобы люди имели, скажем так, возможность передвигаться», — рассказал Синегубов.

Также под ударами — приграничье в Харьковском и Богодуховском районах. В течение суток россияне били по Боровской громаде в Изюмском районе. Повреждена гражданская инфраструктура.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
12.06.2024, 13:09
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
13.06.2024, 10:24
Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова
Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова
13.06.2024, 11:16
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
13.06.2024, 12:13
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
13.06.2024, 12:09

Новости по теме:

11:42
Эвакуация на Харьковщине почти снизилась до нуля — начальник ХОВА
11:16
Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова
10:57
Двухлетний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине
10:42
Погибла, сжигая сухостой: на Харьковщине очередная трагедия с поджигателями
09:29
Авиаудар по Старому Салтову, есть пострадавшие — показали последствия

Вы читали новость: «Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона констатировал, что после уничтожения нескольких пусковых С-300 в Белгородской области по Харькову ракетами стали бить меньше, однако минувшей ночью запуск таких ракет был".