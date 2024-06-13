Синегубов предупредил о сохраняющейся угрозе С-300 для Харькова

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона констатировал, что после уничтожения нескольких пусковых С-300 в Белгородской области по Харькову ракетами стали бить меньше, однако минувшей ночью запуск таких ракет был.

«То, что меньше применяется (С-300 для ударов по Харькову) – это однозначно. И то, что фактически чувствуют все харьковчане, поскольку враг почти каждую ночь и днем ​​также наносил удары именно ракетами С-300 по городу Харькову. Кроме того, управляемыми авиабомбами и так далее. На эту минуту мы констатируем, что таких обстрелов стало значительно меньше. Однако все равно ночью один ракетный удар С-300 был нанесен не по городу Харькову, скажем так, по другим населенным пунктам области. Однако все равно, эта угроза еще сохраняется», — предупредил Синегубов.

Он отметил, что воздушные тревоги на Харьковщине достаточно частые и ежедневно они сопровождаются ударами. За минувшие сутки насчитали 19 «прилетов» КАБов. Под огнем чаще всего — населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта.

«Враг Купянск продолжает обстреливать и из артиллерии, и из реактивных систем залпового огня, и, конечно, управляемыми авиабомбами. Он пытается полностью разрушить гражданскую инфраструктуру, переправы через реку Оскол. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы оперативно проводить ремонты, поскольку там еще находится достаточно большое количество наших гражданских людей, и эти маршруты соединяют две части этого города, чтобы люди имели, скажем так, возможность передвигаться», — рассказал Синегубов.

Также под ударами — приграничье в Харьковском и Богодуховском районах. В течение суток россияне били по Боровской громаде в Изюмском районе. Повреждена гражданская инфраструктура.