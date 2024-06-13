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Электрика на Харьковщине — не на первом месте — Синегубов о подготовке к зиме

Общество 11:53   13.06.2024
Оксана Горун
Электрика на Харьковщине — не на первом месте — Синегубов о подготовке к зиме Фото: Харьковский горсовет

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил, что «есть четкий план и алгоритм действий» — как восстановить разрушенные россиянами объекты энергетики на Харьковщине.

«Мы уже начали подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону, поскольку на первом месте даже не электроснабжение, а, соответственно, теплоснабжение, — сказал Синегубов. — Однако все эти вещи абсолютно связаны. У нас есть четкий план и алгоритм действий по восстановлению тех разрушенных объектов, которые мы на Харьковщине имеем. И есть сроки, есть финансирование, есть четкое понимание, какой государственный орган за какой объект у нас отвечает».

По словам начальника ХОВА, план касается не только областного центра — Харькова, но и каждого населенного пункта на территории Харьковской области.

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«Наша общая ответственность — двигаться по этому плану, конечно, привлекая по максимуму и международную помощь, и международных партнеров. И скоро будет выделено государственное финансирование на реализацию этих проектов, и местное финансирование также. Поэтому такой ряд комплексных мероприятий должен позволить нам вовремя подготовиться к зимнему периоду», — считает Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил, что «есть четкий план и алгоритм действий» — как восстановить разрушенные россиянами объекты энергетики на Харьковщине".