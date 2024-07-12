Ще майже 2 млрд грн отримає Харків на підготовку до зими – Шмигаль (відео)

Додаткові 1,9 мільярда гривень отримає Харків на підготовку до опалювального сезону. Це кошти в межах гранту від Світового банку, повідомив під час виїзного засідання уряду у місті прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Буде закуплене необхідне обладнання і проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях. Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи теплоелектроцентралей“, – сказав Шмигаль.

Відео: Денис Шмигаль/телеграм

Прем’єр ознайомився з роботою одного з енергооб’єктів у Харкові, на території якого встановлені чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт.

“Це дозволить постачати тепло містянам у разі відсутності електроенергії. Наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок“, – написав Шмигаль.

Прем’єр нагадав, що у червні уряд виділив Харківщині для підготовки до опалювального сезону додаткові 2,5 мільярда гривень, з них 2 мільярди – Харкову.

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.

20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв 9 травня, що Харківській області необхідно близько 60 модульних твердопаливних котелень, а також понад 70 газових та 70 когенераційних установок.

Терехов 11 червня у Берліні взяв участь у конференції з відновлення України. Низка заходів та зустрічей була присвячена підготовці Харкова до опалювального сезону. Світовий банк зокрема виділив грант у розмірі 47 мільйонів євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку – кредит у 25 мільйонів євро. Чотири когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло, пообіцяла надати місту Німеччина та ще дві – Чехія.