Відбудовують за принципом “краще, ніж було” – Шмигаль у Старому Салтові (фото)

У селищі Старий Салтів Чугуївського району, за даними Харківської ОВА, наразі реалізують 17 проєктів із відновлення.

Загальний обсяг фінансування становить 587,6 мільйона гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, інформує пресслужба ХОВА за підсумками візиту до селища прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У Старому Салтові завершили дев’ять проєктів з відновлення багатоквартирних будинків на вулицях Східній, Садовій, Перемоги, Культури та Некрасова. Роботи з відбудови інших багатоквартирних домів тривають у межах перехідних проєктів на 2024 рік і будуть завершені згідно з планом, пише ХОВА.

“Старий Салтів постійно потерпає від російських атак. Попри це, життя в селищі триває. Наразі тут іде відновлення житлових будинків, амбулаторії та будівлі ліцею. Реконструкція відбувається за принципом «краще, ніж було»: утеплюється фасад, відбувається заміна інженерних мереж, враховуються норми безбар’єрності. Лише цього року на ліквідацію наслідків російської агресії в Харківській області уряд виділив 1,7 мільярда гривень“, – сказав Шмигаль.



Фото: Денис Шмигаль/телеграм