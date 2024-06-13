Авіаудар по Старому Салтову, є постраждалі – показали наслідки

12 червня близько 17:00 армія РФ завдала авіаудару по курортному селищу в Харківській області.

“Близько 17:00 зс рф завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, удару завдали авіаційним боєприпасом.

На місці документують черговий воєнний злочин росіян.