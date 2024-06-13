Авіаудар по Старому Салтову, є постраждалі – показали наслідки
12 червня близько 17:00 армія РФ завдала авіаудару по курортному селищу в Харківській області.
“Близько 17:00 зс рф завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними, удару завдали авіаційним боєприпасом.
На місці документують черговий воєнний злочин росіян.
Читайте також: Вночі та вранці росіяни обстрілювали Куп’янськ та район — Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, новини Харкова, пострадалі, прокуратура, старый салтов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіаудар по Старому Салтову, є постраждалі – показали наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня близько 17:00 армія РФ завдала авіаудару по курортному селищу в Харківській області".