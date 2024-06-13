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Авіаудар по Старому Салтову, є постраждалі – показали наслідки

Події 09:29   13.06.2024
Оксана Горун
Авіаудар по Старому Салтову, є постраждалі – показали наслідки

12 червня близько 17:00 армія РФ завдала авіаудару по курортному селищу в Харківській області.

“Близько 17:00 зс рф завдали авіаудар по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та двоє жінок 61 та 59 років. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, удару завдали авіаційним боєприпасом.

На місці документують черговий воєнний злочин росіян.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 09:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 червня близько 17:00 армія РФ завдала авіаудару по курортному селищу в Харківській області".