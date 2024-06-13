Вночі та вранці росіяни обстрілювали Куп’янськ і район – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
“13 червня, 5:20 — 05:35, с. Курилівка Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки. 12 червня, 23:40, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок“, — поінформував Синєгубов про нещодавні обстріли Харківщини.
Протягом доби росіяни поранили в Куп’янському районі двох людей – у селі Курилівка вранці 12 червня. Ще троє людей (жінка та двоє чоловіків) постраждали у Старому Салтові – обійшлося без госпіталізації.
Також під обстрілом були:
🔹 Черкаські Тишки (пошкоджені легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди);
🔹 с. Богуславка Ізюмського району (загорілася будівля навчального закладу, який уже зруйнували раніше);
🔹 с. Першотравневе Ізюмського району (пошкоджений будинок);
🔹 с. Одноробівка Золочівської громади (fpv-дрони вдарили по фермерському господарству);
🔹 с. Івашки (“прильоти” були на території заводу, що не працює).
У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу".