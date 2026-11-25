Вже наступної неділі, 6 грудня, відзначатимуть День Святого Миколая. Тож у Харківській міськраді провели моніторинг цін на подарункові набори солодощів.

Як зазначили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, вартість наборів залежить від ваги, складу, виробника та оформлення подарунка. У середньому шоколадні подарункові набори коштують від 90 до 700 грн, а шоколадні фігурки – від 35 грн за штуку.

Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю (вона входить до комплекту), коштують від 160 до 350 грн. Адвент-календарі з шоколадом та цукерками можна придбати за ціною від 100 до 800 грн.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на подарункові набори солодощів зросли на 5-10 %», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, Держекоінспекція у Харківській області розпочала щорічну операцію «Новорічна ялинка». Інспектори перевірятимуть місця продажу хвойних дерев, аби виявити незаконну вирубку, транспортування та реалізацію хвойних дерев.