Солодкі подарунки для дітей: скільки витратили з бюджету в Харкові та області

Витрати на солодкі подарунки для дітей до зимових свят, які місцева влада традиційно купує бюджетним коштом, тобто за гроші платників податків, проаналізувала ГО «Харківський антикорупційний центр».

У Харкові договір на поставку подарунків у середині липня уклали КП “Комбінат дитячого харчування” та ПрАТ “Харківська бісквітна фабрика”. Комунальне підприємство закупило понад 91 тисячу подарунків, інформують активісти.

“За міські кошти придбали усього на 11,5% подарунків менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. І ці цифри викликали у ХАЦ об’єктивні сумніви, адже не співставлялися з заявами чиновників щодо наявної кількості школярів у місті. Один подарунок “від мера” (бо за умовами договору така іменна листівочка мала б міститися у кожному наборі солодощів) коштує 133,92 гривні. Загалом на цукерки з бюджету Харкова цьогоріч витратили 12,19 мільйона гривень”, – зазначають у ХАЦ.

Вага подарунка – не менше 550 грамів, у складі – шоколадні цукерки або шоколад – не менше 8,5%; цукерки глазуровані із корпусом на основі праліне та/або цукеркових мас – не менше 19%; цукерки глазуровані; батончик вафельний глазурований – не менше 10%; усе решта – карамель, ірис або інші кондитерські вироби. Масова частка шоколадної маси у цукерках повинна складати не менше 45%, вміст какао-продуктів – не менше 35%.



У Берестинській громаді закупили пакунок із солодощами вагою 610 грамів вартістю понад 300 гривень. Загалом замовили 864 набори по 53 цукерки у кожному.



В Ізюмі планували витратити на новорічні солодощі 900 тисяч гривень, але відкриті торги збили цю ціну до 396 тисяч, тобто більш ніж удвічі. Це найбільш конкурентна закупка серед всіх громад. Переможцем став ФОП Рєпік Валерій Михайлович. За ці гроші придбають 2400 авторських наборів, кожний з яких буде коштувати 165 гривень та важити 800 грамів. У наборі буде 40 цукерок 12 видів.

У Пісочині на солодощі планують витратити майже півтора мільйона гривень. Купують окремо подарунки для школярів та вихованців дитячих садочків та окремо для ВПО та інших соціально незахищених категорій. У 500-грамовому наборі буде 47 цукерок. Переможцем торгів стала ФОП Федотова Ніна Олександрівна, яка запропонувала поставити цукерки за 858 тисяч грн, або 226 гривень за один пакунок. Пропозиція ТОВ “Країна вільних” за 577,9 тисячі гривень була відхилена через проблеми із завантаженими документами. Представник учасника намагався пояснити, чому не зміг вчасно виправити документи.



“Учаснику, що надав найнижчу ціну згідно з проведеним аукціоном, ви дали 24 години на виправлення низки документів, що стосуються кваліфікаційних критеріїв в п’ятницю, 21 листопада 2025 року, о 15:39. Звісно, що це кінець робочого тижня і робочого дня, тому виправити помилки учасник фізично не зміг”, – йдеться в повідомленні. Однак пояснення не знайшло підтримки у закупівельника.

У Пісочині роздали солодощі з вітанням від керівника громади.



“Варто зазначити, що в тендерній документації були і досить сумнівні вимоги. Наприклад, від постачальника вимагалося надати підтвердження наявності одразу двох автомобілів, які могли привезти цукерки. Аналогічна ситуація відбулася із закупівлею солодощів для пільгових категорій зареєстрованих мешканців Пісочинської громади та ВПО, працівників комунальних підприємств, ЗСУ та інших оборонних органів на території громади. Угоду уклали з тією самою підприємицею Федотовою, яка погодилася поставити цукерки за 610 тисяч гривень, а дешевшу на 200 тисяч пропозицію відхилили”, – коментують активісти.



ТОВ “Країна вільних” Марини Антощук не змогло якісно подати документи і на тендер у Берестині, коли Центр з обслуговування закладів та установ освіти Берестинської міської ради проводив закупівлю солодощів на суму понад 2 мільйони гривень. Пропозиція ТОВ “Країна вільних” була дешевша, але замовник відзначив, що вона не відповідає умовам технічної специфікації. Переможницею торгів стала ФОП Локтіонова В. О. Комунальники закупили 3591 набір цукерок вартістю 354,6 гривні та вагою 663 грами, а також шоколадки по 192 гривні в кожен набір (Lacmi молочний шоколад Strawberry cake).

Майже 1,1 мільйона гривень на солодощі до свят витратять у Нововодолазькій громаді, де купують 3500 наборів по 650 грамів. Вартість одного набору – 313 гривень. Як і в Пісочині, це продукція концерну Roshen, у наборі 58 одиниць солодощів 32 найменувань. Постачальник – ФОП Тимофєєва Юлія Сергіївна.



ФОП Тимофєєва Юлія Сергіївна також виграла тендер на постачання солодощів для Мереф’янської громади, яка купує 1839 наборів вагою 600 грамів по 299 гривень.



Близько мільйона гривень на новорічні солодощі витратять у Лозовій. Тут купують майже 8 тисяч подарунків по 123,6 гривні кожен. У кожному пакунку має бути 26 найменувань солодощів, а вага новорічного подарунка становить не менше 420 грамів. Постачальник – ТОВ “Інтрейд Мікс”.

Ця ж компанія виграла тендер у Златопільській громаді, де купили 1282 набори по 247,9 гривні. На відміну від Лозової, тут подарунки більші: 49 штук солодощів загальною вагою не менше 700 грамів.

Для Золочівської громади ця фірма продає кілограмові набори. Вартість одного становить 374,4 гривні, загалом громада купує 1150 наборів.



У Кегичівці також купували кілограмові набори по 50 цукерок 25 видів. Ціна за кожний становить 215,64 гривні, постачальник – ТОВ “Світ Трейдер”.

Майже пів мільйона гривень на 2283 подарунки витратять у Солоницівці. Вартість одного пакунка складає 218,7 гривні. Переможницею торгів стала ФОП Сидоренко Наталія Анатоліївна. Два учасники, в яких пропозиції були дешевші, відмовилися від укладання договору.

У Наталинській громаді купували подарунки двох видів, по 1066 штук кожний. Вага першого подарунку має бути не менше 700 грамів, по 42 цукерки, вартістю 297 гривень. Щодо другого подарунку, то в ньому має бути не менше 1250 грамів, а кількість цукерок – не менше 75 штук. Ціна такого набору 490 гривень. Постачальником виступила ФОП Нестеренко Ірина Володимирівна.

Кілограмові подарунки купували також у Близнюківській громаді. Тут закупили 1005 наборів по 344,8 гривні. Постачальником є ТОВ “Майстерня солодких подарунків”.

Решта громад також купувала солодощі до свят, але суми витрат були меншими, додають антикорупціонери.