Сладкие подарки для детей: сколько потратили из бюджета в Харькове и области

Расходы на сладкие подарки для детей к зимним праздникам, которые местные власти традиционно покупают за бюджетные средства, то есть за деньги налогоплательщиков, проанализировала ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

В Харькове договор на поставку подарков в середине июля заключили КП «Комбинат детского питания» и ЧАО «Харьковская бисквитная фабрика». Коммунальное предприятие закупило более 91 тысячи подарков, информируют активисты.

«За городские средства приобрели всего на 11,5% подарков меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. И эти цифры вызвали у ХАЦ объективные сомнения, ведь не сопоставлялись с заявлениями чиновников о наличии школьников в городе. Один подарок «от мэра» (поскольку по условиям договора такая именная открытка должна содержаться в каждом наборе сладостей) стоит 133,92 гривны. В целом на конфеты из бюджета Харькова в этом году потратили 12,19 миллиона гривен», — отмечают в ХАЦ.

Вес подарка — не менее 550 граммов, в составе — шоколадные конфеты или шоколад — не менее 8,5%; конфеты глазированные с корпусом на основе пралине и/или кондитерских масс — не менее 19%; конфеты глазированные; батончик вафельный глазированный — не менее 10%; все остальное — карамель, ирис или другие кондитерские изделия. Массовая доля шоколадной массы в конфетах должна составлять не менее 45%, содержание какао-продуктов – не менее 35%.

В Берестинской громаде закупили пакет со сладостями весом 610 граммов стоимостью более 300 гривен. Всего заказали 864 набора по 53 конфеты в каждом.

В Изюме планировали потратить на новогодние сладости 900 тысяч гривен, но открытые торги сбили эту цену до 396 тысяч, то есть более чем вдвое. Это самая конкурентная закупка среди всех громад. Победителем стал ФЛП Репик Валерий Михайлович. За эти деньги приобретут 2400 авторских наборов, каждый из которых будет стоить 165 гривен и весить 800 граммов. В наборе будет 40 конфет 12 видов.

В Песочине на сладости планируют потратить почти полтора миллиона гривен. Покупают отдельно подарки для школьников и воспитанников детских садов и отдельно для ВПЛ и других социально незащищенных категорий. В 500-граммовом наборе будет 47 конфет. Победителем торгов стала ФЛП Федотова Нина Александровна, которая предложила поставить конфеты за 858 тысяч гривен или 226 гривен за одну упаковку. Предложение ООО «Страна свободных» за 577,9 тысячи гривен было отклонено из-за проблем с загруженными документами. Представитель участника пытался объяснить, почему не смог вовремя исправить документы.

«Участнику, предоставившему самую низкую цену согласно проведенному аукциону, вы дали 24 часа на исправление ряда документов, касающихся квалификационных критериев, в пятницу, 21 ноября 2025 года, в 15:39. Конечно, это конец рабочей недели и рабочего дня, поэтому исправить ошибки участник физически не смог», — говорится в сообщении. Однако объяснение не нашло поддержки у закупщика.

В Песочине раздали сладости с поздравлением от руководителя громады.

«Стоит отметить, что в тендерной документации были и довольно сомнительные требования. Например, от поставщика требовалось предоставить подтверждение наличия сразу двух автомобилей, которые могли привезти конфеты. Аналогичная ситуация произошла с закупкой сладостей для льготных категорий зарегистрированных жителей Песочинской громады и ВПЛ, работников коммунальных предприятий, ВСУ и других оборонных органов на территории громады. Соглашение заключили с тем же предпринимателем Федотовой, которая согласилась поставить конфеты за 610 тысяч гривен, а более дешевое на 200 тысяч предложение отклонили», — комментируют активисты.

ООО «Страна свободных» Марины Антощук не смогло качественно подать документы и на тендер в Берестине, когда Центр по обслуживанию заведений и учреждений образования Берестинского городского совета проводил закупку сладостей на сумму более 2 миллионов гривен. Предложение ООО «Страна свободных» было дешевле, но заказчик отметил, что оно не соответствует условиям технической спецификации. Победителем торгов стала ФЛП Локтионова В. А. Коммунальщики закупили 3591 набор конфет стоимостью 354,6 гривны и весом 663 грамма, а также шоколадки по 192 гривны в каждый набор (Lacmi молочный шоколад Strawberry cake).

Почти 1,1 миллиона гривен на сладости к праздникам потратят в Нововодолажской громаде, где покупают 3500 наборов по 650 граммов. Стоимость одного набора – 313 гривен. Как и в Песочине, это продукция концерна Roshen, в наборе 58 единиц сладостей 32 наименований. Поставщик – ФЛП Тимофеева Юлия Сергеевна.

ФЛП Тимофеева Юлия Сергеевна также выиграла тендер на поставку сладостей для Мерефянской громады, которая покупает 1839 наборов весом 600 грамм по 299 гривен.

Около миллиона гривен на новогодние сладости потратят в Лозовой. Здесь покупают почти 8 тысяч подарков по 123,6 гривны каждый. В каждой упаковке должно быть 26 наименований сладостей, а вес новогоднего подарка составляет не менее 420 граммов. Поставщик – ООО «Интрейд Микс».

Эта же компания выиграла тендер в Златопольской громаде, где купили 1282 набора по 247,9 гривны. В отличие от Лозовой, здесь подарки больше: 49 штук сладостей общим весом не менее 700 граммов.

Для Золочевской громады эта фирма продает килограммовые наборы. Стоимость одного составляет 374,4 гривны, в целом община покупает 1150 наборов.

В Кегичевке также покупали килограммовые наборы по 50 конфет 25 видов. Цена за каждый составляет 215,64 гривны, поставщик – ООО «Свит Трейдер».

Почти полмиллиона гривен на 2283 подарка потратят в Солоницевке. Стоимость одного пакета составляет 218,7 гривны. Победителем торгов стала ФЛП Сидоренко Наталья Анатольевна. Два участника, у которых предложения были дешевле, отказались от заключения договора.

В Наталинской громаде покупали подарки двух видов, по 1066 штук каждый. Вес первого подарка должен быть не менее 700 граммов, по 42 конфеты, стоимостью 297 гривен. Что касается второго подарка, то в нем должно быть не менее 1250 граммов, а количество конфет – не менее 75 штук. Цена такого набора 490 гривен. Поставщиком выступила ФЛП Нестеренко Ирина Владимировна.

Килограммовые подарки покупали также в Близнюковской громаде. Здесь закупили 1005 наборов по 344,8 гривны. Поставщиком является ООО «Мастерская сладких подарков».

Остальные громады также покупали сладости к праздникам, но суммы расходов были меньше, добавляют антикоррупционеры.