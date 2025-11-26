Live

До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни

Суспільство 12:36   26.11.2025
Вікторія Яковенко
До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни Фото: Харківська міськрада

Вже наступної суботи, 6 грудня, відзначатимуть День Святого Миколая. Тож у Харківській міськраді провели моніторинг цін на дитячі подарунки, солодощі та цукерки.

Зазначається, що у супермаркетах і фірмових магазинах представлений широкий асортимент подарункових наборів різних торгових марок – як харківських виробників, так і з інших регіонів України.

Вартість залежить від ваги, складу, виробника та оформлення.

  • В середньому подарункові шоколадні набори коштують від 85 до 650 грн;
  • шоколадні фігурки – від 30 грн за штуку;
  • набори печива чи пряників для самостійного декорування – від 160 до 350 грн;
  • адвент-календарі з шоколадом та цукерками – від 250 до 700 грн.

У мерії додали: порівняно з минулим роком ціни на подарункові набори солодощів зросли на 5-10%.

Нагадаємо, лісівники вже готуються до старту продажів різдвяних та новорічних дерев. Ціни порівняно з минулим роком трохи змінилися, причому одні позиції подешевшали, а інші, навпаки, подорожчали. Ціни на дерева від державних лісництв традиційно нижчі за ті, які зазвичай встановлюють на ялинкових базарах з хвойними з розплідників. Вартість залежить від породи та висоти, констатують у Слобожанській філії ДП «Ліси України».

Читайте також: Дерева у центрі Харкова – вже “пенсіонери”: чим їх замінять (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Незграбно». Про складне становище РФ в районі Куп’янська заявив Машовець
«Незграбно». Про складне становище РФ в районі Куп’янська заявив Машовець
26.11.2025, 13:09
Термінове звернення енергетиків – що потрібно зробити просто зараз
Термінове звернення енергетиків – що потрібно зробити просто зараз
26.11.2025, 09:50
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей
26.11.2025, 07:44
У Харківській області почалися аварійні відключення світла – що сталося
У Харківській області почалися аварійні відключення світла – що сталося
26.11.2025, 10:52
Замок у Шарівці хочуть відреставрувати – ціна розробки проєкту
Замок у Шарівці хочуть відреставрувати – ціна розробки проєкту
26.11.2025, 10:25
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
Новини Харкова – головне 26 листопада: удари по передмістю, відключення світла
26.11.2025, 12:20

Новини за темою:

06.12.2024
На Харківщині з Днем Миколая привітали дітей загиблих бійців ДСНС, ДПСУ і НПУ
06.12.2024
«Чистий ранок» на День Миколая: як Харків розчищають від снігу (фото)
05.12.2024
День святого Миколая: як вітали маленьких харків’ян напередодні свята
01.12.2024
Де і коли відбудуться заходи з нагоди Різдва та Нового Року в Харкові
06.12.2023
Японець Фумінорі став Святим Миколаєм для харківських дітей (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 12:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже наступної суботи, 6 грудня, відзначатимуть День Святого Миколая. Тож у Харківській міськраді провели моніторинг цін на дитячі подарунки, солодощі та цукерки.".