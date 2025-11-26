До Дня Святого Миколая: чи подорожчали солодощі в Харкові, ціни
Вже наступної суботи, 6 грудня, відзначатимуть День Святого Миколая. Тож у Харківській міськраді провели моніторинг цін на дитячі подарунки, солодощі та цукерки.
Зазначається, що у супермаркетах і фірмових магазинах представлений широкий асортимент подарункових наборів різних торгових марок – як харківських виробників, так і з інших регіонів України.
Вартість залежить від ваги, складу, виробника та оформлення.
- В середньому подарункові шоколадні набори коштують від 85 до 650 грн;
- шоколадні фігурки – від 30 грн за штуку;
- набори печива чи пряників для самостійного декорування – від 160 до 350 грн;
- адвент-календарі з шоколадом та цукерками – від 250 до 700 грн.
У мерії додали: порівняно з минулим роком ціни на подарункові набори солодощів зросли на 5-10%.
Нагадаємо, лісівники вже готуються до старту продажів різдвяних та новорічних дерев. Ціни порівняно з минулим роком трохи змінилися, причому одні позиції подешевшали, а інші, навпаки, подорожчали. Ціни на дерева від державних лісництв традиційно нижчі за ті, які зазвичай встановлюють на ялинкових базарах з хвойними з розплідників. Вартість залежить від породи та висоти, констатують у Слобожанській філії ДП «Ліси України».
