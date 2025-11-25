Скільки коштуватимуть бюджетні новорічні ялинки на Харківщині – вже є ціни

Лісівники готуються до старту продажів різдвяних та новорічних дерев. Ціни порівняно з минулим роком трохи змінилися, причому одні позиції подешевшали, а інші, навпаки, подорожчали.

Ціни на дерева від державних лісництв традиційно нижчі за ті, які зазвичай встановлюють на ялинкових базарах з хвойними з розплідників. Вартість залежить від породи та висоти, констатують у Слобожанській філії ДП «Ліси України».

Роздрібні ціни на новорічні дерева будуть такими:

сосна звичайна до 1 метра – 135 гривень (торік 96-123 гривні);

сосна звичайна від 1 до 2 метрів – 150 гривень (торік 124-160 гривень);

сосна звичайна від 2 до 3 метрів – 150-174 гривні (торік 180-240 гривень);

сосна кримська до 1 метра – 168 гривень (як і минулого року);

сосна кримська від 1 до 2 метрів – 252 гривні (як і минулого року);

сосна кримська від 2 до 3 метрів – 360 гривень (як і минулого року).

Також можна придбати набір хвойних гілочок (три-сім штук) за 72 гривні.

Лісівники нагадують, що пиляють деревця на спеціальних плантаціях “для свят” або під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому шкоди природі жодним чином не завдають.



“У наших лісництвах є достатня кількість справжніх, екологічно чистих деревець, які можуть прикрасити будинки українців. Звісно, в умовах війни хвойні красуні втрачають свою актуальність, та все ж ми готові забезпечити потреби наших споживачів, які хочуть додати трішки приємних моментів для своїх родин та поставити ялинку вдома. Ціна на ялинки залишається доступною, адже вирощуємо їх самостійно у наших лісництвах”, – зазначають у Слобожанській філії.

Адреси ялинкових базарів повідомлять пізніше.

Як повідомляла МГ “Об’єктив” 25 листопада, Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». Співробітники проведуть рейди для контролю перевезення, заготівлі та реалізації хвойних дерев.