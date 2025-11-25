Live

На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи

Суспільство 13:04   25.11.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи

Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». Співробітники проведуть рейди з метою контролю перевезення, заготівлі та реалізації хвойних дерев.

«Заходи з виявлення правопорушників проводитимуться у місцях продажу «новорічних» дерев. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж такої продукції повинні мати при собі накладну з лісництва, товаротранспортну накладну, на кожному дереві повинні бути прикріплені самоклейні етикетки, прикріплені по центру стовбура у видимій частині  з індивідуальним номером та відповідним йому штрих-кодом лісового господарства, де його виростили», – пояснили екологи.

Зазначається, що покарати можуть і покупців. За порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу передбачені штрафи від 510 до 1700 грн за статтею 88-1 КУпАП.

«З можливою конфіскацією об’єктів рослинного світу. Отже, не лише продавець, а й покупець «нелегальної» новорічної ялинки ризикують постати перед судом і отримати штраф. Новорічні традиції важливі, але їх дотримання має бути відповідальним. Придбання «легальної» ялинки – це не лише дотримання закону, а й внесок у збереження природи», – додали в екоінспекції.

Нагадаємо, головну ялинку Харкова в умовах повномасштабної війни вже вчетверте встановлять у метрополітені, розповідав мер Ігор Терехов.

Читайте також: Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вибухи чули в Харкові: були пуски КАБ, що відомо
Вибухи чули в Харкові: були пуски КАБ, що відомо
25.11.2025, 14:30
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
25.11.2025, 13:04
Сьогодні воду в Харкові подають за графіком – Терехов
Сьогодні воду в Харкові подають за графіком – Терехов
25.11.2025, 14:17
«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)
«Все обстрілюється FPV» – Синєгубов про евакуацію на Харківщині (відео)
25.11.2025, 12:43
Метамфетамін збували на Харківщині: копи затримали жінку й чоловіка (фото)
Метамфетамін збували на Харківщині: копи затримали жінку й чоловіка (фото)
25.11.2025, 13:35
Новини Харкова – головне 25 листопада: вода за графіком, було чутно вибухи
Новини Харкова – головне 25 листопада: вода за графіком, було чутно вибухи
25.11.2025, 14:35

Новини за темою:

19.03.2024
Командування РФ, що керує атаками на Куп’янськ, змусили “перебудувати плани”
19.03.2024
ISW відзначив зміни у зведеннях Міноборони РФ через рейди добровольців
15.03.2024
Чи стане Бєлгородщина безлюдною, а росіяни перестануть почуватися у безпеці
15.03.2024
Рейд добровольців змусить Кремль обирати між двома видами втрат – ISW
14.03.2024
“Ми відкриємо вогонь”: мешканцям Бєлгородщини дали 1,5 години на евакуацію


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». ".