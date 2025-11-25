На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». Співробітники проведуть рейди з метою контролю перевезення, заготівлі та реалізації хвойних дерев.
«Заходи з виявлення правопорушників проводитимуться у місцях продажу «новорічних» дерев. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж такої продукції повинні мати при собі накладну з лісництва, товаротранспортну накладну, на кожному дереві повинні бути прикріплені самоклейні етикетки, прикріплені по центру стовбура у видимій частині з індивідуальним номером та відповідним йому штрих-кодом лісового господарства, де його виростили», – пояснили екологи.
Зазначається, що покарати можуть і покупців. За порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу передбачені штрафи від 510 до 1700 грн за статтею 88-1 КУпАП.
«З можливою конфіскацією об’єктів рослинного світу. Отже, не лише продавець, а й покупець «нелегальної» новорічної ялинки ризикують постати перед судом і отримати штраф. Новорічні традиції важливі, але їх дотримання має бути відповідальним. Придбання «легальної» ялинки – це не лише дотримання закону, а й внесок у збереження природи», – додали в екоінспекції.
Нагадаємо, головну ялинку Харкова в умовах повномасштабної війни вже вчетверте встановлять у метрополітені, розповідав мер Ігор Терехов.
Читайте також: Свято наближається? Де в Харкові вже прикрасили ялинку (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рейд, харківщина, штраф, ялинка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 13:04;