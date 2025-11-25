На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи

Держекоінспекція у Харківській області розпочинає щорічну операцію «Новорічна ялинка». Співробітники проведуть рейди з метою контролю перевезення, заготівлі та реалізації хвойних дерев.

«Заходи з виявлення правопорушників проводитимуться у місцях продажу «новорічних» дерев. Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж такої продукції повинні мати при собі накладну з лісництва, товаротранспортну накладну, на кожному дереві повинні бути прикріплені самоклейні етикетки, прикріплені по центру стовбура у видимій частині з індивідуальним номером та відповідним йому штрих-кодом лісового господарства, де його виростили», – пояснили екологи.

Зазначається, що покарати можуть і покупців. За порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу передбачені штрафи від 510 до 1700 грн за статтею 88-1 КУпАП.

«З можливою конфіскацією об’єктів рослинного світу. Отже, не лише продавець, а й покупець «нелегальної» новорічної ялинки ризикують постати перед судом і отримати штраф. Новорічні традиції важливі, але їх дотримання має бути відповідальним. Придбання «легальної» ялинки – це не лише дотримання закону, а й внесок у збереження природи», – додали в екоінспекції.

Нагадаємо, головну ялинку Харкова в умовах повномасштабної війни вже вчетверте встановлять у метрополітені, розповідав мер Ігор Терехов.