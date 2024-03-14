“Ми відкриємо вогонь”: мешканцям Бєлгородщини дали 1,5 години на евакуацію
Російські добровольці з легіону “Свобода Росії”, “Російського добровольчого корпусу” та “Сибірського батальйону” закликали жителів Курської та Бєлгородської областей РФ евакуюватися. Обіцяють відкрити вогонь.
“Ми звернулися до чиновників та влади Курщини та Бєлгородщини. Щодня з території Російської Федерації по Україні, по її мирних містах та селах завдаються масовані удари. Гинуть мирні жінки, діти, старі. У зв’язку з цим ми попередили населення Курщини та Бєлгородщини про те, що будемо завдавати ударів у відповідь. Ми змушені відповідати та завдавати ударів у відповідь по військових об’єктах на території цих регіонів. Керівництво цих областей проігнорувало наше попередження. Жодних заходів з евакуації мирного населення Бєлгородщини та Курщини вжито не було. Тому я звертаюся безпосередньо до мешканців цих регіонів. Негайно покиньте Курщину, Бєлгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення”, – сказав командир РДК Денис Нікітін (White Rex).
Це звернення у телеграм-каналі “Російського добровольчого корпусу” розмістили о 09:14 ранку 14 березня.
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Нагадаємо, 12 березня російські добровольці, що воюють на боці ЗСУ, заявили про прорив кордону з РФ і про те, що “йдуть на вибори” (маючи на увазі так звані “вибори” Путіна). Протягом двох діб ситуація в прикордонних регіонах РФ залишалася напруженою: курський і бєлгородський губернатори справно інформували про обстріли, нальоти БПЛА, роботу ППО та оголошену ракетну небезпеку. Інститут вивчення війни продемонстрував місця, де добровольці перетнули кордон. А український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на прорив кордону росіяни чекали, але не там, куди припав основний удар.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Бєлгород, війна, Курск, легион свобода россии, рейд, Русский Добровольческий Корпус;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські добровольці з легіону “Свобода Росії”, “Російського добровольчого корпусу” та “Сибірського батальйону” закликали жителів Курської та Бєлгородської областей РФ евакуюватися. Обіцяють відкрити вогонь".