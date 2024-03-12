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Неспокійно на кордоні з РФ на Бєлгородщині: добровольці “йдуть на вибори”

Події 08:29   12.03.2024
Оксана Горун
Неспокійно на кордоні з РФ на Бєлгородщині: добровольці “йдуть на вибори”

Вранці 12 березня легіон “Свобода Росії” та “Сибірський батальйон” зробили заяви про те, що перетнули кордон з РФ.

“Громадяни, коли з Бєлгорода на колись дружній Харків летіли КАБи, Москва тріумфувала. Коли прикордонні регіони обстрілювали у відповідь на путінську політику, Москва мовчала. Коли вас забирали м’ясом на фронт далеко від дому і вантажили в автозаки, Москва сміялася. Ми приходимо не для того, щоб убити, стерти, знищити або покарати. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу… Легіон іде на вибори. Чекайте на нас”, — сказано в заяві легіону “Свобода Росії”.

Пізніше телеграм-канал легіону опублікував відео, на якому, як стверджується, танки перетнули кордон із РФ.

Аналогічну заяву – про перетин кордону з РФ зробили в “Сибірському батальйоні”.

“Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ”, – повідомили в телеграм батальйону.

Окремі російські телеграм-канали повідомили про спробу прориву на кордоні – у Курській та Бєлгородській областях. У бєлгородських пабліках – здебільшого інформація про те, що весь ранок у регіоні “гучно”, працює ППО, стався обстріл прикордонних населених пунктів, триває “контрбатарейна боротьба”. Бєлгородський губернатор Гладков також, починаючи з 6-ї ранку, розмістив уже чотири повідомлення про наслідки обстрілів, роботу ППО та ракетну небезпеку. Про прорив кордону не писав.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 березня легіон “Свобода Росії” та “Сибірський батальйон” зробили заяви про те, що перетнули кордон з РФ".