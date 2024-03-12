Неспокойно на границе с Белгородской областью РФ: добровольцы «идут на выборы»

Утром 12 марта легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» сделали заявления о том, что пересекли границу с РФ.

«Граждане, когда из Белгорода на некогда дружественный Харьков летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаки, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть… Легион идет на выборы. Ждите нас», — сказано в заявлении легиона «Свобода России».

Позже telegram-канал легиона опубликовал видео, на котором, как утверждается, танки пересекли границу с РФ.

Аналогичное заявление — о пересечении границы с РФ сделали в «Сибирском батальоне».

«Раньше мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в РФ мирно не получится. Его можно устранить лишь с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Идут ожесточенные бои на территории РФ», — сообщили в telegram батальона.

Отдельные российские telegram-каналы сообщили о попытке прорыва на границе — в Курской и Белгородской областях. В белгородских пабликах — в основном информация о том, что все утро в регионе «громко», работает ПВО, произошел обстрел приграничных населенных пунктов, идет «контрбатарейная борьба». Белгородский губернатор Гладков также, начиная с 6 утра, разместил уже четыре сообщения о последствиях обстрелов, работе ПВО и ракетной опасности. О прорыве границы он не писал.