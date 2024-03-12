Удары РФ по Харьковщине: били ракетами, есть погибшие и раненые — полиция

Армия РФ в течение суток ударила ракетами по Кутузовке и Дергачам, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, в регионе за сутки погиб мужчина, три человека ранены.

Наиболее трагичные последствия — у артобстрела села Глушковка.

«11 марта около 13:00 враг нанес удары по артиллерии калибром 122 мм. Один мужчина погиб, двое граждан получили ранения. Все гражданские», — сообщил Тимошко.

Еще одного человека ранили в Волчанске — пострадала 66-летняя женщина, она в больнице.

Днем по региону нанесли ракетные удары (взрыв слышали и в Харькове).

«Кутузовка. 11 марта в 12:15 во время ракетных обстрелов повреждено частное домовладение. Дергачи. В 12:15 враг нанес ракетный удар по городу. Повреждены частные домовладения», — проинформировал начальник ГУНП в Харьковской области.

Также он отметил, что ночью — около 00:30 на Купянск скинули бомбу ФАБ-250. Она ударила по нежилой пятиэтажке. Обошлось без пострадавших.