Удары РФ по Харьковщине: били ракетами, есть погибшие и раненые — полиция
Армия РФ в течение суток ударила ракетами по Кутузовке и Дергачам, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, в регионе за сутки погиб мужчина, три человека ранены.
Наиболее трагичные последствия — у артобстрела села Глушковка.
«11 марта около 13:00 враг нанес удары по артиллерии калибром 122 мм. Один мужчина погиб, двое граждан получили ранения. Все гражданские», — сообщил Тимошко.
Еще одного человека ранили в Волчанске — пострадала 66-летняя женщина, она в больнице.
Днем по региону нанесли ракетные удары (взрыв слышали и в Харькове).
«Кутузовка. 11 марта в 12:15 во время ракетных обстрелов повреждено частное домовладение. Дергачи. В 12:15 враг нанес ракетный удар по городу. Повреждены частные домовладения», — проинформировал начальник ГУНП в Харьковской области.
Также он отметил, что ночью — около 00:30 на Купянск скинули бомбу ФАБ-250. Она ударила по нежилой пятиэтажке. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток ударила ракетами по Кутузовке и Дергачам, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, в регионе за сутки погиб мужчина, три человека ранены".