Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку на Харьковщине (фото)

«Прилет» ночью пришелся по жилой многоэтажке в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Произошел пожар.

«Ночью 12 марта российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска. В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м», — сообщили спасатели.

Пожар потушили к 04:15 утра. Пострадавшее здание обследовали. Жертв и пострадавших не обнаружили.