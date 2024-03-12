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Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку на Харьковщине (фото)

Происшествия 07:14   12.03.2024
Оксана Горун
Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку на Харьковщине (фото)

«Прилет» ночью пришелся по жилой многоэтажке в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Произошел пожар.

 «Ночью 12 марта российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска. В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м», — сообщили спасатели.

Удар авиабомбы по Купянску 12 марта 2024 6

Пожар потушили к 04:15 утра. Пострадавшее здание обследовали. Жертв и пострадавших не обнаружили.

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Удар авиабомбы по Купянску 12 марта 2024 5

Удар авиабомбы по Купянску 12 марта 2024 4

Удар авиабомбы по Купянску 12 марта 2024 3

Удар авиабомбы по Купянску 12 марта 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» ночью пришелся по жилой многоэтажке в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Произошел пожар".