Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку на Харьковщине (фото)
«Прилет» ночью пришелся по жилой многоэтажке в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Произошел пожар.
«Ночью 12 марта российская вражеская авиация сбросила управляемую авиабомбу на жилой район г. Купянска. В результате удара произошли разрушения в 5-этажном жилом доме. Также в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м», — сообщили спасатели.
Пожар потушили к 04:15 утра. Пострадавшее здание обследовали. Жертв и пострадавших не обнаружили.
Читайте также: Без атак РФ, но с авиаударом и обстрелами — Генштаб о сутках на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, ГСЧС. пожар, купянск, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ ночью скинула авиабомбу на многоэтажку на Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» ночью пришелся по жилой многоэтажке в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Произошел пожар".