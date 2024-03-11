Без атак РФ, но с авиаударом и обстрелами — Генштаб о сутках на Харьковщине

Враг в течение суток не вел наступательных действий в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время оккупанты нанесли авиаудар в районе Петропавловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Старица, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.