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Без атак РФ, но с авиаударом и обстрелами — Генштаб о сутках на Харьковщине

Происшествия 19:10   11.03.2024
Елена Нагорная
Без атак РФ, но с авиаударом и обстрелами — Генштаб о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Враг в течение суток не вел наступательных действий в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время оккупанты нанесли авиаудар в районе Петропавловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Старица, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.

Читайте также: Удар по Харькову: ночью Украину атаковали 25 «Шахедов», сбили 15 — Генштаб 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг в течение суток не вел наступательных действий в Харьковской области".