Без атак РФ, но с авиаударом и обстрелами — Генштаб о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Враг в течение суток не вел наступательных действий в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В то же время оккупанты нанесли авиаудар в районе Петропавловки.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Стрелечья, Старица, Синьковка, Петропавловка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Петропавловка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг в течение суток не вел наступательных действий в Харьковской области".