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Удар по Харькову: ночью Украину атаковали 25 «шахедов», сбили 15 — Генштаб

Происшествия 07:55   11.03.2024
Оксана Горун
Удар по Харькову: ночью Украину атаковали 25 «шахедов», сбили 15 — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 марта сообщил подробности ночной атаки «шахедов», которая пришлась и по Харькову.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Один из «прилетов» был в Слободском районе Харькова, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Зафиксировано три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями.

Генштаб также проинформировал об авиаударах по Волчанску и Великому Бурлуку, которые нанесли россияне в течение суток. В Украине под обстрелами было 150 населенных пунктов. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 88 авиационных ударов, совершила 96 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении обошлось без штурмов.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по одному зенитному ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов, двум станциям радиоэлектронной борьбы и двум средствам противовоздушной обороны противника», — перечислили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 марта сообщил подробности ночной атаки «шахедов», которая пришлась и по Харькову".