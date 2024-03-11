Удар по Харкову: вночі Україну атакували 25 “шахедів”, збили 15 – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 березня повідомив подробиці нічної атаки “шахедів”, яка прийшлася й по Харкову.
“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.
Один із “прильотів” був у Слобідському районі Харкова, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями.
Генштаб також поінформував про авіаудари по Вовчанську та Великому Бурлуку, яких завдали росіяни протягом доби. В Україні під обстрілами було 150 населених пунктів. Армія РФ завдала чотирьох ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснила 96 обстрілів з РСЗВ.
На Куп’янському напрямку обійшлося без штурмів.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони противника“, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 11 березня повідомив подробиці нічної атаки “шахедів”, яка прийшлася й по Харкову".