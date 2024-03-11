По Харкову вночі вдарили три “шахеди”: подробиці від Терехова та Тимошка
Близько 1:10 ночі 11 березня по Харкову вдарили російські “шахеди”. Обійшлося без жертв, але є руйнування.
“По Харкову знову б’ють “шахедами”, – написав уночі мер міста Ігор Терехов. – У районі щільної житлової забудови “приліт” по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв. Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби”.
За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, окупанти вдарили безпілотниками по Слобідському району міста. Зафіксовано три влучення БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями.
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” Внаслідок ворожих ударів сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 07:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:10 ночі 11 березня по Харкову вдарили російські “шахеди”. Обійшлося без жертв, але є руйнування".