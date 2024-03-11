Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
09:03
П’ять “шахедів” збили на Харківщині
“У Харківській області Силами оборони знищено п’ять БПЛА “Shahed-131/136”, – повідомило повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.
08:33
Синєгубов про приліт “шахедів” по Харкову: пошкоджено готель та будинки
“О 01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. Без постраждалих”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він повідомив про подробиці про наслідки обстрілів регіону за добу.
08:20
За добу на Харківщині двоє людей загинули у пожежах, рятувальники гасили вогонь 61 раз
Більшість пожеж у Харківській області виникла через паліїв сухостою – 46. Три загоряння викликали обстрілами росіяни. Двоє людей загинули на побутових пожежах – у Харкові та Дергачах, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
08:04
Вночі Україну атакували 25 “шахедів”, збили 15 – Генштаб
“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.
Один із “прильотів” був у Слобідському районі Харкова. Генштаб також поінформував про авіаудари по Вовчанську та Великому Бурлуку. На Куп’янському напрямку обійшлося без штурмів.
07:35
Харків’яни отримали Оскар – перший в історії України
Фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф із Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм.Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі. Детальніше.
’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at #Oscars . pic.twitter.com/KP50QmYiua
– Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024
07:15
Вночі Харків атакували “шахеди”: прильоти – в Слобідському районі
Близько 1:10 ночі 11 березня по Харкову вдарили три російські “шахеди”.
“У районі щільної житлової забудови “приліт” по об’єкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв. Сам об’єкт частково пошкоджений, як і житлові будинки поряд”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вранці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: у Слобідському районі зафіксували три “прильоти” у землю поряд з адмінбудівлями.
Відео з місця “прильоту” опублікувала Харківська обласна прокуратура.
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- Категорії: Культура, Події, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, оскар, степаненко, терехов, тимошко, Чернов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".