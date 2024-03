Головні новини Харкова 11 березня: перший Оскар України та атака “шахедів”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

“У Харківській області Силами оборони знищено п’ять БПЛА “Shahed-131/136”, – повідомило повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.

“О 01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу “Шахед”. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. Без постраждалих”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив про подробиці про наслідки обстрілів регіону за добу.

Більшість пожеж у Харківській області виникла через паліїв сухостою – 46. Три загоряння викликали обстрілами росіяни. Двоє людей загинули на побутових пожежах – у Харкові та Дергачах, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БпЛА було знищено“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Один із “прильотів” був у Слобідському районі Харкова. Генштаб також поінформував про авіаудари по Вовчанську та Великому Бурлуку. На Куп’янському напрямку обійшлося без штурмів.

Фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф із Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм.Церемонія нагородження відбулася вночі з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі. Детальніше.

’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at #Oscars . pic.twitter.com/KP50QmYiua

– Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024