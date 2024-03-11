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Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)

Події 17:15   11.03.2024
Олена Нагорна
Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)

Наслідки артобстрілів міста Вовчанськ 11 березня, внаслідок одного з яких постраждала жінка, показала Харківська обласна прокуратура.

За даними відомства, перший обстріл був близько 10:20. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та авто.

О 13:25 окупанти продовжили гатити по місту. Поранена 66-річна жінка, її ушпиталили.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).


Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 13:30 внаслідок обстрілу Вовчанська була поранена 70-річна жінка та пошкоджені вісім приватних будинків.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 17:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки артобстрілів міста Вовчанськ 11 березня, внаслідок одного з яких постраждала жінка, показала прокуратура.".