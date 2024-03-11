Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)

Наслідки артобстрілів міста Вовчанськ 11 березня, внаслідок одного з яких постраждала жінка, показала Харківська обласна прокуратура.

За даними відомства, перший обстріл був близько 10:20. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та авто.

О 13:25 окупанти продовжили гатити по місту. Поранена 66-річна жінка, її ушпиталили.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).



Фото: Харківська облпрокуратура

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 13:30 внаслідок обстрілу Вовчанська була поранена 70-річна жінка та пошкоджені вісім приватних будинків.