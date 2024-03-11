Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)
Наслідки артобстрілів міста Вовчанськ 11 березня, внаслідок одного з яких постраждала жінка, показала Харківська обласна прокуратура.
За даними відомства, перший обстріл був близько 10:20. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та авто.
О 13:25 окупанти продовжили гатити по місту. Поранена 66-річна жінка, її ушпиталили.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Фото: Харківська облпрокуратура
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 13:30 внаслідок обстрілу Вовчанська була поранена 70-річна жінка та пошкоджені вісім приватних будинків.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, жінка, обстріл, пострадавшая, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Місця ударів по Вовчанську, де постраждала жінка, показала прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 17:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки артобстрілів міста Вовчанськ 11 березня, внаслідок одного з яких постраждала жінка, показала прокуратура.".