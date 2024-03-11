РФ поранила чотирьох людей – Синєгубов про сьогоднішні удари по Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини 11 березня.
«Близько 13:30 під ворожим обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків. Після 13:00 під ворожим обстрілом опинилося село Глушківка Куп’янського району. Попередньо – троє поранених цивільних чоловіків, госпіталізовані до медичної установи. Водночас зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 росіяни обстріляли село Кутузівка Харківського району. Без постраждалих», – повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, поранені, прилеты, С-300, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини 11 березня.".