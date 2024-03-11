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РФ поранила чотирьох людей – Синєгубов про сьогоднішні удари по Харківщині

Суспільство 15:31   11.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ поранила чотирьох людей – Синєгубов про сьогоднішні удари по Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини 11 березня.

«Близько 13:30 під ворожим обстрілом був Вовчанськ. 70-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено 8 приватних будинків. Після 13:00 під ворожим обстрілом опинилося село Глушківка Куп’янського району. Попередньо – троє поранених цивільних чоловіків, госпіталізовані до медичної установи. Водночас зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 росіяни обстріляли село Кутузівка Харківського району. Без постраждалих», – повідомив Синєгубов.

Читайте також: Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про обстріли Харківщини 11 березня.".