РФ ранила четырех человек – Синегубов о сегодняшних «прилетах» по Харьковщине
Фото: ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины 11 марта.
«Около 13:30 под вражеским обстрелом был Волчанск. 70-летняя женщина получила ранения. Повреждены 8 частных домов. После 13:00 под вражеским обстрелом оказалось село Глушковка Купянского района. Предварительно – трое раненых гражданских мужчин, госпитализированы в медицинское учреждение. В то же время, зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 россияне обстреляли село Кутузовка Харьковского района. Без пострадавших», – сообщил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, поранені, прилеты, С-300, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины 11 марта.".