РФ ранила четырех человек – Синегубов о сегодняшних «прилетах» по Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины 11 марта.

«Около 13:30 под вражеским обстрелом был Волчанск. 70-летняя женщина получила ранения. Повреждены 8 частных домов. После 13:00 под вражеским обстрелом оказалось село Глушковка Купянского района. Предварительно – трое раненых гражданских мужчин, госпитализированы в медицинское учреждение. В то же время, зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 россияне обстреляли село Кутузовка Харьковского района. Без пострадавших», – сообщил Синегубов.