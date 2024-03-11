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РФ ранила четырех человек – Синегубов о сегодняшних «прилетах» по Харьковщине

Общество 15:31   11.03.2024
Виктория Яковенко
РФ ранила четырех человек – Синегубов о сегодняшних «прилетах» по Харьковщине Фото: ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины 11 марта.

«Около 13:30 под вражеским обстрелом был Волчанск. 70-летняя женщина получила ранения. Повреждены 8 частных домов. После 13:00 под вражеским обстрелом оказалось село Глушковка Купянского района. Предварительно – трое раненых гражданских мужчин, госпитализированы в медицинское учреждение. В то же время, зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 россияне обстреляли село Кутузовка Харьковского района. Без пострадавших», – сообщил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об обстрелах Харьковщины 11 марта.".