Удар РФ по Дергачевщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет

Раненых и разрушений в результате ударов РФ нет, сообщил предварительную информацию начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Прилеты» пришлись за пределами города. Опасность остается высокой из-за активности российских разведывательных беспилотников над территорией громады. Соблюдайте меры безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — отметил Задоренко.

Напомним, около 12:30 взрыв был слышен в Харькове. Быть в укрытиях жителей Харькова и области призывали начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельники мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Позже Задоренко сообщил, что армия РФ ударила по окрестностям города Дергачи.