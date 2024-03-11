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Удар РФ по Дергачевщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет

Общество 13:15   11.03.2024
Виктория Яковенко
Удар РФ по Дергачевщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет

Раненых и разрушений в результате ударов РФ нет, сообщил предварительную информацию начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Прилеты» пришлись за пределами города. Опасность остается высокой из-за активности российских разведывательных беспилотников над территорией громады. Соблюдайте меры безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», — отметил Задоренко.

Напомним, около 12:30 взрыв был слышен в Харькове. Быть в укрытиях жителей Харькова и области призывали начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельники мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Позже Задоренко сообщил, что армия РФ ударила по окрестностям города Дергачи.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раненых и разрушений в результате ударов РФ нет, сообщил предварительную информацию начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".