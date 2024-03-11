В Харькове слышен взрыв: Мельник и мэр Дергачей призывают быть в укрытиях

Около 12:30 в Харькове был слышен взрыв.

Быть в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Быть в укрытиях призвал и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.