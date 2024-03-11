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В Харькове слышен взрыв: Мельник и мэр Дергачей призывают быть в укрытиях

Происшествия 12:33   11.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове слышен взрыв: Мельник и мэр Дергачей призывают быть в укрытиях

Около 12:30 в Харькове был слышен взрыв.

Быть в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Быть в укрытиях призвал и мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:30 в Харькове был слышен взрыв.".