У Харкові чутно вибух: Мельник і мер Дергачів закликають бути в укриттях
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, укрытия, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 12:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.".