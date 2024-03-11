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У Харкові чутно вибух: Мельник і мер Дергачів закликають бути в укриттях

Події 12:33   11.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чутно вибух: Мельник і мер Дергачів закликають бути в укриттях

Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.

Бути в укриттях жителів Харкова та області закликав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Бути в укриттях закликав і мер Дергачів Вячеслав Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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11.03.2024, 12:33

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:30 у Харкові було чутно вибух.".